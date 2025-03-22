Kargo Paketinden Uyuşturucu Çıktı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretini engellemek için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Dörtyol ilçesinde dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. İlçedeki bir kargo firmasına yönlendirilen şüpheli bir paketi inceleyen ekipler, bilgisayar kasasının içine ustalıkla gizlenmiş 1 kilo 47 gram Skunk maddesini ele geçirdi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Paketin A.G. ve M.A. isimli şahıslara ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtiyor.