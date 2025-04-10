Karla Fırtına Geliyor! İstanbullular Dikkat

< strong>SOĞUK HAVA VE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde etki gösteren soğuk hava ve yağışlı sistem, vatandaşları olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 il için uyarı yayımladı. Cuma günü kar yağışlarının İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalmaya devam ediyor.

< strong>İSTANBUL VE ANKARA’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul’da perşembe gecesi 02:00 ile 08:00 saatleri arasında birçok ilçede kar yağışı öngörülüyor. Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’nun büyük kısmı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri kar ile karşılaşacak. Cuma ve cumartesi gecesi sıcaklıklar sıfırın altına düşecek ve 2-3 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, İstanbul’a kar yağışı hakkında “İstanbul’da perşembe gece-cuma öğlen arası yükseklere biraz kar yağabilir. Ulaşımı etkileyecek bir yağış değil. Fakat İstanbul-Bolu-Ankara yolları cuma bembeyaz olur. Şehirlerarası yollarda genel olarak kar var Cuma günü” dedi.

< strong>AFAD’DAN 31 İL İÇİN UYARI

AFAD, Hakkari ve Van için “turuncu”, 29 il içinse “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, “Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çığ gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı” denildi.

< strong>KUvvetli RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

AFAD ve Meteoroloji, bugün için Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Elazığ ve Hatay çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ayrıca İç Anadolu’nun doğusunda yağışların gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği belirtildi.

< strong>YOĞUN YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Perşembe sabahına kadar, Niğde, Kayseri ve Sivas’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusunda; Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı oluşacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Görüş mesafesinde düşüş, solunum problemleri ve ulaşımda aksamaların yaşanması bekleniyor.