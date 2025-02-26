Karlıova’da Biriken Kar Kamyonlarla Taşınıyor

KAR KALINLIĞI YÜKSEK SEVİYELERDE

Karlıova’da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu ve bu durum belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarını başlatmasına yol açtı. Belediye, iş makineleriyle biriken karları toplayıp, kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara taşıyor. Kış boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 500 kamyon karın ilçe dışına çıkarıldığı bilgisi veriliyor.

YOĞUN YAĞIŞ SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Belediye yetkilisi Turan Eroğlu, “İlçemizde son 1 haftadır yoğun bir yağış hakimdi. Son 2 gündür yağışların durmasıyla birlikte ilçemizde bulunan bütün cadde, sokak ve mahalle yollarında temizlik çalışması başlattık” açıklamasını yapıyor. Bu çalışmalar, ulaşımın daha aksamadan sağlanabilmesi için önem taşıyor.