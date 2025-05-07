karma-komisyon-15-aday-belirleyecek

KOMİSYON TOPLANTISI VE ADAY SEÇİMİ

Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında bir araya geldi. Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, “Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sırasında, CHP milletvekilleri belirlenen 15 adayın her biri için ayrı ayrı oylama yapılmasını talep eden bir önerge sundu. Ancak, yapılan oylama sonrasında CHP’nin bu önergesi oy çokluğuyla kabul edilmedi. Ardından Tasnif Komisyonu kurularak, HSK’ye seçilecek 5 üyenin üç katı aday belirlenmesi için seçim süreci başlatıldı. 5 HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplam 101 aday adayı belirlendi. Seçim süreci basına kapalı gerçekleştirildi.

CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Yargıtay üyeleri için belirlenen adayların seçim usulüne itiraz ederek salonu terk etti ve oy kullanmadı. Diğer partilerin üyeleriyle seçimler devam etti. Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimler neticesinde, HSK üyeliği için 15 aday belirlendi. Genel Kurula bildirilecek 15 aday şöyle sıralandı: “Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.”

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki haftalarda 5 HSK üyesi seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. İlk oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekecek. Eğer bu oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu sağlanması gerekecek. İki oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında kurayla üye seçimi yapılacak. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.