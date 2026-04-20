Karnaval Ve KidZania İş Birliğiyle Çocuklara Medya Deneyimi

Türkiye’deki dijital ses alanında önemli bir adım atıldı. Karnaval, çocuklara medya dünyasını interaktif bir biçimde deneyimleme imkanı sunarak yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla KidZania İstanbul ile iş birliği gerçekleştirdi. KidZania içinde yakın zamanda açılan Karnaval çatısı altındaki KidZania JoyTürk stüdyosuna girme fırsatına sahip olacak olan çocuklar, mikrofonun başında radyo yayıncılığını deneyimleme şansı bulacak. Bu karşılıklı iş birliği, çocukların iletişim becerileri üzerinde farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacak.

ÇOCUKLAR YARATICI BİREYLER OLDU

Karnaval CEO’su Burak Can, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çocukların dünyasına neşe ve hayal güçlerini harekete geçiren bir deneyim alanı sunmayı hedefliyoruz. Bugün çocuklar sadece bir içerik tüketicisi değil, aynı zamanda yaratıcı içerik üretebilen bilinçli bireyler. Onların kendilerini özgürce ifade edebildiği bir alan yaratmak, bizim için çok kıymetli. Amacımız, onların unutulmaz anılar biriktirerek, medya dünyasını daha erken yaşta keşfetmelerini sağlamak. KidZania içinde kurduğumuz ve Karnaval çatısı altında faaliyet gösterecek KidZania JoyTürk radyosu sayesinde, çocuklar program yapmanın heyecanını yaşayacak. Bu iş birliği ile, KidZania’nın ‘deneyimleyerek öğrenme’ modelini, platformumuzun dijital ses ve içerik üretimindeki uzmanlıkla birleştirerek, geleceğin medya dünyasına ilham veren, yaratıcı bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu projeyle birlikte, daha birçok çocuğa neşe ve hayal gücüyle dolu deneyimler sunarak onların içindeki potansiyeli keşfetmelerine fırsat tanımayı hedefliyoruz. Açıkçası benim çocukluk hayalim de bir radyo stüdyosunda olmak ve mikrofonun arkasındaki dünyayı keşfetmekti. Umuyorum ki KidZania JoyTürk radyosu, çocukların kendi hayallerini fark etmelerine ilham verir ve belki de bir gün onları bu alanda üretmeye, anlatmaya ve paylaşmaya yönlendiren ilk adım olur.”

EĞLENCELİ ÖĞRENME FIRSATI

KidZania İstanbul’un CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Timur, yeni iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “KidZania İstanbul, çocukların farklı meslekleri deneyimleyerek eğlenirken öğrenmelerine ve kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda, eğlenceli ve interaktif öğrenme fırsatları sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi ‘Çocuklar bildiklerinden ilham alır.’ Karnaval ile gerçekleştirdiğimiz bu amaç ortaklığı, çocukların iletişim, takım çalışması, analitik düşünce ve öz farkındalık gibi temel yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda sorumluluk bilinci, sabır ve özgüven gibi değerleri de pekiştiriyor. Yürüdüğümüz bu yolda bize amaç ortağı olan Karnaval’a teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.