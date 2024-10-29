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Kars’ta 6 Yaşındaki Çocuğa Kurşun Isabeti

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Kars’ın merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen üzücü olayda, cadde üzerindeki bir düğün salonu bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlanıyor. Plakası tespit edilemeyen bir araçtan açılan kurşunlardan biri, kaldırımda oynayan 6 yaşındaki M.P.E.’yi isabet ediyor. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor. Yaralı M.P.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Çocuğun buradaki ameliyatı tüm müdahalelere rağmen sonuçsuz kalıyor ve M.P.E. hayatını kaybediyor. Olay yerinde, çocuğun oynadığı akülü arabanın kalması dikkat çekiyor.

Başlatılan Polis Çalışmaları

Öte yandan, polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıyor. Olayın çözülmesi ve benzer durumların önlenmesi için gereken önlemler alınıyor.

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