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“Kars’ta Düğün Salonuna Silahlı Saldırı”

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ARAŞTIRMA VE OLAYIN GEÇMİŞİ

Kars’ta, İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna kimliği belirsiz kişilerce araçtan ateş açıldı. Bu olay esnasında, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde evlerinin önünde akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı.

HASTANE VE YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

Yaralanmanın ardından durumun aciliyeti sebebiyle ihbar yapılmasıyla birlikte bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaşındaki Muhammet Poyraz, Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük çocuk kurtarılamadı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili olarak polis, şüphelilerin yakalanması için hızlı bir çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı araştırmalar sürüyor.

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