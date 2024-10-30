Kars’ta Kurşunlama Olayında 9 Gözaltı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kars’ta meydana gelen üzücü olayda, bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve bir düğün salonunun kurşunlanmasıyla ilgili olarak toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğün salonunun bulunduğu yerde, kaldırımda oyun oynayan 6 yaşındaki M.P.E.’ye isabet eden kurşun sonrasında küçük çocuk hayatını kaybetti. Bu olayın hemen ardından şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

POLİS ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar çerçevesinde suç mahallindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli şahıslar M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.