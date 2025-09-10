Kartal Kayra Yılmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ın transfer süreci hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlı takım, iç transferde de önemli bir adım attı. Kulüp, altyapısından yetişen milli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞME YENİLENDİ

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” denildi. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni döneminde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Geçen sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a geri döndü ve siyah-beyazlı formayı 20 kez giydi. Kartal Kayra Yılmaz’ın piyasa değeri 2.6 milyon euro olarak belirlenmişken, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.