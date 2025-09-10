Kartal Kayra Yılmaz’ın Sözleşmesi Yenilendi

Beşiktaş’ta transfer faaliyetleri hızla devam ediyor. En son Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalayan siyah-beyazlı ekipte, bir iç transfer de gerçekleştirildi. Beşiktaş, altyapısından çıkan milli futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz ile yollarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmayı başardı.

YENİ SÖZLEŞME HAKKINDA AÇIKLAMA

Kulüpten gelen duyuruda, “Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” ifadelerine yer verildi. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde buluştuğu Kartal Kayra Yılmaz’a yeni döneminde başarılar diledi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor’da kiralık geçiren ve Beşiktaş’a dönen 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayı toplamda 20 kez terletti. 2.6 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, bu süre zarfında 1 asist ile performansını gösterdi.