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Kartalkaya’da Otel Sezonu Kapatma Kararı Aldı

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KARTALKAYA’DA OTEL SEZONU KAPATIYOR

Kartalkaya’daki bir otel, yeni sezona girmeme kararı aldı. Otelden yapılan açıklamada, “Yaşadığımız acı ve üzüntüden dolayı faaliyetlerimizi aynı duygu ve motivasyonla yürütemeyeceğimizden, 31 Ocak tarihi itibarıyla bu yıl için sezonu kapatacağız.” deniyor. Ayrıca, rezervasyon yaptırıp ön ödeme yapan tüm misafirlere geri ödeme yapılacağı açıklandı.

DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

Kartalkaya’da, yanan otelin yanı başındaki diğer otel de açıklamanın ardından müşteri kabul etmeyi bıraktı. Bu durumun etkisiyle, çevredeki iki otelin doluluk oranı yüzde 40 seviyelerine kadar geriledi.

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