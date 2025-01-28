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Kartalkaya’da Vefat Edenlere Vicdansızlık İddiası

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ŞÜPHELİ ADALET ÖNÜNE ÇIKTI

Kartalkaya bölgesindeki otel yangınında hayatını kaybedenler hakkında bir sosyal medya platformunda çirkin ve ahlak dışı ifadeler kullandığı, bu kişilerin ve yakınlarının özel bilgilerini hukuka aykırı olarak paylaştığı ve acı durumlarını istismar etmek için yakınlarını aradığı iddiasıyla Nevşehir’de gözaltına alınan şüpheli F.A. adliyeye sevk edildi. Grand Kartal Otel’deki yangında yaşamını yitirenler hakkında yaptığı eylemler nedeniyle gözaltına alınan 20 yaşındaki F.A.’nın, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçerek adliyeye çıkarıldığı belirtildi.

BİLGİLERİ HUKUKA AYKIRI PAYLAŞTI

Gözaltına alınan F.A.’nın, yangında hayatını kaybedenler ve onların yakınlarına ait kişisel verileri paylaşan sosyal medya grubunun yöneticisi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangınında vefat edenlere yönelik çirkin sözler sarf eden, kişisel verileri hukuka aykırı paylaşan ve acı durumları istismar eden üçüncü kişilerin de gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu kişiler arasında Aksaray’da yaşayan B.M.D. (21), Nevşehir’de yaşayan F.A. ve Bitlis’te yaşayan D.D. (19) bulunuyor.

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