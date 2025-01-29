Kartalkaya’daki Otel Yangınında Aile Trajedisi

YANGIN GECEİ VE KAYIPLAR

Yavuz Suyolcu, Kartalkaya’daki otel yangınında eşini ve kızını kaybetmenin acısını yaşıyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayda, 14 yaşındaki oğlu Göksel Derin ile birlikte alevlerin arasından kurtulabilen Yavuz Suyolcu, şu anda İzmir’in Urla ilçesindeki evinde taziyeleri kabul ediyor.

ONLARI KAYBETTİĞİ GECENİN ANILARI

Yavuz Suyolcu, ailesiyle birlikte olaydan 3 gün önce Kartalkaya’ya gittiğini, daha önce de bölgedeki otellerde tatil yaptıklarını aktarıyor. Otelin sekizinci katında konakladıkları dönemde, eşi Müge’ye acil çıkış merdivenini göstermeyi bir alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor. “Olay gecesi uyuyorduk. Burnumdaki rahatsızlıktan dolayı sürekli uyanıyordum. Müge o gece benimle uyandı ama duman kokusu hissetmedik. Tuvalete gittiğimde kırmızılık fark ettim. Pencereyi açtım ve üç ya da dört kat aşağısının yandığını gördüm.” diyerek olayın gelişimini anlatıyor. Yangının büyüklüğünü görünce, sırt çantasını alarak 10 saniye içerisinde odayı terk etmeye karar verdiklerini vurguluyor.

BİRLİKTE YOLLARI BULMALARINA YARDIMCI OLDU

Dışarı çıktıklarında her yerin karanlık olduğunu ve yoğun panik yaşandığını ifade eden Suyolcu, “Aydınlatma yoktu. Panik haliyle merdivenleri kaçırdım ama Müge, ‘Yavuz burası.’ diyerek doğru yolu gösterdi.” diyor. Dumanın hızla yükseldiğini ve kendisinin oğluyla birlikte dördüncü kata kadar inebildiğini, eşinin ve kızının ardında kaldığını anlatıyor. “Duman, tüm alanı sarmışken, alevler düşmeye başladı ve o taraf ulaşılamaz hale geldi.” diye ekliyor.

GİRİŞİMLERİ YETERSİZDİ

Oğlunu başka bir otele bıraktıktan sonra eşini ve kızını kurtarmak için otele girmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını dile getiren Suyolcu, otelin yangın önlemleri yetersiz olduğu görüşünde. “Eğer insanlar uyandırılabilseydi, bir siren ya da korna sesi olsa belki de can kaybı daha az olurdu. Çok zor, benim hikayem bu. Belki biz o merdivenden inen son kişileriz.” şeklinde duygularını ifade ediyor.

TRAJEDİK SAHNE

İnsanların pencerelerde çaresizce yardım bekleyişine tanık olan Suyolcu, “Sanki otel bir tabut gibi görünüyordu. Bu kadar insan için tabut yapılmış gibi. İtfaiye gelene kadar yaşanan bağrışmalar çok travmatik bir durumdu.” diyor. Yangın sırasında farklı çaresizliklerin yaşandığını ve hala sorumluların ceza alması için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getiriyor.