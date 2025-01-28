Kartalkaya’daki Vicdansız Söylemlere Tutuklama Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamalara göre, kimliği belirlenen şüphelilere yönelik “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İstanbul Adliyesine çıkarılarak savcılığa ifade verdi. Savcılık ifadeleri sonrasında 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca, 18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçlar Soruşturma Bürosunda devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nevşehir’de, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medya platformları üzerinden “çirkin ve ahlak dışı sözler sarf etmek” ve onların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaşmak suçlamasıyla gözaltına alınan F.A. adlı şüpheli tutuklandı. Yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını arayarak bu acı durumu istismar ettiği iddia edilen F.A’nın (20) Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. F.A, Nevşehir Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli F.A’nın, yangında ölenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya’daki otel yangınında vefat edenlere yönelik sosyal medya üzerinden “çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden”, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Aksaray’da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir’de oturan F.A. ve Bitlis’te yaşayan D.D. (19) bu kişiler arasında yer alıyor.