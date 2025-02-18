Kartalkaya Faciası Sonrası 12 Tesis Kapatıldı

YANGIN SONRASI DENETİMLER ARTIRILDI

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimlerini artırdı. Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen “Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı”nda, yapılan denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

DENETİLEN VE KAPATILAN İŞLETMELER

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatları çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Denetlenen 30 konaklama işletmesinden 12’sinin kapatıldığını belirtti. Dallı, Kastamonu’da toplamda 92 konaklama tesisi bulunduğunu ve bu tesisler arasında turizm işletme belgeli 31 ve basit konaklama turizm işletme belgeli 61 tesisin denetlendiğini kaydetti.

KONAKLAMA TESİSLERİNİN SAYILARI

Dallı’nın açıklamalarına göre, denetimlerin sonucunda 30 işletme kontrol edildi ve bunlardan 12’si kapatıldı. Kastamonu’daki toplam konaklama tesisi sayısı ise 92 olarak belirtildi. Ayrıca, toplam 2.104 oda ve 4.221 yatak kapasitesinin bulunduğu ifade edildi. Vali Dallı, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, turizm işletme belgesi almadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren konaklama işletmelerini denetledik. Bu denetimlerin sonucunda 12 işletmeyi kapattık, diğerleriyle ilgili denetlemelerimiz devam ediyor” dedi.