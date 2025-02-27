Kartalkaya İncelemesi: İhmal Olduğu Belirtiliyor

TBMM KOMİSYONU GRAND KARTAL OTEL’DE İNCELEME YAPTI

Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın ile ilgili olarak TBMM’de oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün otelde mühendisler ve uzmanlar eşliğinde teknik incelemeler gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı olan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un liderliğinde, milletvekilleri ve bilirkişi heyeti otelin farklı katlarını detaylı bir biçimde incelemiş.

SORUMLULUKLAR INCELEME ALTINA ALINIYOR

Yapılan incelemelerin ardından Altınok, “Sorumlu kurumların tespiti ve bundan sonra Türkiye’de buna benzer acı olayların meydana gelmemesi için neler yapılması gerektiğini inceliyoruz. Konuyla ilgili teknik bilgisi olan uzmanlardan ve akademisyenlerden detaylı bilgi aldık.” şeklinde açıklama yaptı. Altınok ayrıca “İlerleyen günlerde burada görev almış üniversite hocalarımızı da çağırıp dinleyeceğiz. Ayrıca, turizm bölgelerinde yaşanan iyi örnekleri inceleyecek, bu tür yangınların yaşanmadığı bölgelerde nasıl önlemler alındığını araştıracağız.” dedi.

İHMAL VE KUSUR ARAŞTIRILACAK

Altınok, bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için neler yapılabileceğini vurgulayarak, “Kimlerin ihmali veya kusuru var, bunları araştıracağız. Meclis araştırması boyutuyla sorumlulukları tespit edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Olayın detaylarıyla ilgili şunları belirtti: “Burada her şey eksiksiz olsaydı, 78 insanımızı kaybetmezdik.” Bunun yanında, “Burada bir sıkıntı, bir hata, bir ihmal olduğu açık. Herkesin bu olayın vebalini taşıması ve gereken sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor.” diyerek sorumluluktan kaçmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

BOLU’DA YANGINDA 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

21 Ocak gecesi Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 31 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.