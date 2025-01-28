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Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Önergesi Onaylandı

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MECLİSTE YANGIN ARAŞTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu’nda, Bolu Kartalkaya bölgesindeki otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının araştırılmasına ilişkin önergeler birleştirildi ve görüşülmeye başlandı. Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul ediliyor.

MUHALEFET TARAFINDAN REDDEDİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması için ortaya konulan ortak grup önerilerinin muhalefet tarafından reddedildiğini duyurmuştu. Ayrıntılar gelmeye devam ediyor…

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