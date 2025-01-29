Kartalkaya Otel Yangınında Yönetim Karmaşası

KAMU KURUMLARINDAKİ DENETİM KARMASASI

Kartalkaya’daki otel faciasında kamu kurumlarının denetimleri arasındaki karmaşa, otel yönetiminde de bazı gariplikler olduğunu ortaya koyuyor. Otel Müdürü olarak bilinen Zeki Yılmaz, gerçekte müdür olmadığını savunuyor. 1988 yılından bu yana her yıl otelde fiilen çalıştığını belirten Yılmaz, “Otelde gayriresmi otel müdürü olarak görev yaparım. Herhangi bir imza yetkim veya sorumluluğum yoktur.” diyor. Resmi kayıtlarda ise resepsiyon personeli olarak görünmekte.

YANGIN ANI VE MÜDÜRÜN DAVRANIŞI

Yangın sırasında otelin 9’uncu katında 9050 numaralı odada olduğunu söyleyen Yılmaz, sesler ve gelen telefonla uyandığını aktarıyor. Bu bilgiler, Yılmaz’ın merdivenlerden çıkış katına indiğini gösteriyor. Yılmaz, diğer misafirleri uyandırmak yerine direkt çıkış katına gitmiş ve otelden uzaklaşmış.

Yangın sonrası tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras, otel yönetiminden nasıl kurtulduğunu ifade etti. Aras, “Yangın sırasında kızıyla otelin 7’nci katında olduğunu, kat sorumlusunun kendisini telefonla arayarak restoran yangını hakkında bilgi verdiğini, merdivenlerden inip dışarı çıktığını” aktardı. Yangının yoğunluğundan dolayı ikaz butonuna basamadığını ve o anda hiçbir şey düşünemediğini belirtti.

DAMAT OLARAK GÖREV ALDI

Aras, “15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım.” ifadelerini kullandı. Otelin hissedarları arasında Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu bulunuyor. Ceyda Hacıbekiroğlu da olay sırasında otelde olmasıyla dikkat çekti ve sosyal medyada kurtuluşunu paylaşarak ablalarının da otelde bulunduğunu duyurdu.