Kartalkaya Yangını Mağdurlarına Hakaret Edenler Yakalandı

YANGIN FACİASINDA VİCDANSIZLIK

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayarak ahlak dışı ve çirkin sözler söyleyen üç kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda “Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı” ifadelerini kullandı. Yangın sonucunda 78 vatandaşın hayatını kaybetmesi, milletçe büyük bir üzüntüye sebep oldu.

HUKUKA AYKIRI PAYLAŞIMLAR

Yangınla ilgili olarak, sosyal medya platformlarında hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı ve acı durumu istismar eden aramaların yapıldığı tespit edildi. Yürütülen araştırmalar sonucunda, insanlıktan uzak olan ve vicdanı bulunmayan şahıslar arasında Aksaray’da yaşayan 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de yaşayan 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve şahısları yakalayan emniyet güçlerine teşekkür etti. “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez” sözleriyle, böyle bir duruma yeltenenlerin halkın vicdanında değil, hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.