Kartalkaya Yangını Sonrası 12 Tesis Kapatıldı

KARTALKAYA’DA YANGIN SONRASI DENETİMLER ARTTI

21 Ocak gecesi Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, denetimlerini önemli ölçüde artırdı. Kastamonu Valiliği, “Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı” aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Vali Meftun Dallı, bakanlığın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını açıkladı.

DENETİM SONUÇLARI

Vali Dallı, yapılan denetimlerde 30 konaklama işletmesinin kontrol edildiğini ve bu işletmelerden 12’sinin kapatıldığını belirtti. Kastamonu’da toplamda 92 konaklama tesisi bulunduğunu ifade eden Dallı, denetimlerin kapsamı hakkında şu bilgileri verdi: “Turizm işletme belgeli 31 ve basit konaklama turizm işletme belgeli 61 tesis denetlendi.” Ayrıca, Dallı, “Denetlenen işletme sayısını 30, kapatılan işletme sayısını ise 12 olarak belirledik. Toplam konaklama tesisi sayımız 92, toplam oda sayımız 2.104, toplam yatak sayımız ise 4.221” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN TALİMATLARI

Vali Dallı, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, turizm işletme belgesi olmadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı edinmeden faaliyet gösteren konaklama işletmelerini denetledik. Bu denetimlerin sonucunda 12 işletmeyi kapattık, diğerleriyle ilgili denetlemelerimiz devam ediyor” dedi. Denetimlerin amacı, sektördeki güvenliği artırmak ve benzer olayların tekrarlanmaması için önleyici tedbirler almaktır.