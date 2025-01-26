Kartalkaya Yangınında Tutuklu Sayısı 15 Oldu

YANGIN FACİASI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangını, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangınla ilgili yeni gelişmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

OTELİN MİMARINA SERBEST BIRAKILMA

78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 50 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla alakalı olarak gözaltına alınan 5 şüpheli arasında yer alan emekli mimar Ali Bilir (72), savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği bildirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İHLALLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kimliği belirlenen şüphelilere yönelik olarak “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı aldı. Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine geniş araştırmalar sürmekte, video ve ses kayıtlarının analizine devam edilmektedir.

ADLİYEE SEVK EDİLEN KRİTİK İSİMLER

Bolu’daki yangın faciasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, soruşturmanın sürdüğünü ve adliyeye sevk edilenlerin önemli isimler olduğunu aktardı. Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Bolu Belediyesi personel denetiminden sorumlu müdür İrfan Acar adliyeye sevk edilen kritik şahsiyetler arasında yer aldı.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen faciada, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu belirtildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlardan 6 kişi tutuklandı ve 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 şüpheli daha jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tamamlanan sorgulamalar neticesinde, 6 şüpheli tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol altında tutulmak üzere serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 15’e ulaştı.