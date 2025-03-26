Kartalkaya Yangınında Yeni Gözaltılar Yapıldı

SON GELİŞMELER

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Ergün ve iki kızı Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Şüpheliler, daha sonra Bolu’ya götürüldü.

OTELDE BULUNUYORDULAR

Halit Ergül, Yönetim Kurulu Başkanı olarak eşi ve kızlarını 2027 yılına kadar şirket yönetiminde etkin kılmıştı. Aras ve Hacıbekiroğlu’nun otel yönetiminde önemli rol oynadığı, kış aylarında Grand Kartal Otel’de, yaz aylarında ise Gazelle’de kaldıkları ileri sürüldü. Yangın esnasında her iki kızının da aileleriyle birlikte otelin kral dairesinde bulundukları ve kaldıkları dairelerde yanmaya dayanıklı kumaşların olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Ceyda Hacıbekiroğlu, yangın sonrası sosyal medya hesabında bir hassasiyet paylaşımı yaptı. Ancak, gelen tepkiler üzerine hesabını kapatmak zorunda kaldı.