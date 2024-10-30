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Kasım’ın Hizbullah Liderliği Üstlenmesi

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KASIM, YENİ GENEL SEKRETER OLDU

Kasım, 27 Eylül’de gerçekleştirilen İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırısında yaşamını yitiren Hasan Nasrallah’ın ardından Hizbullah’ın genel sekreteri olarak göreve başladı. Hizbullah’tan yapılan açıklamada Kasım’ın, “Hizbullah’ın ilke ve hedeflerine bağlılığı” dolayısıyla bu göreve getirildiği ifade edildi. Nasrallah’ın ölümü, örgüt içerisinde büyük bir boşluk yaratırken, İsrail’in düzenlediği suikastlar sonucunda lider kadrosunun birçoğu hayatını kaybetmişti.

HAŞİM SAFİYYÜDDİN’İN PLANLARI BOŞA GİTTİ

Nasrallah’ın kuzeni Haşim Safiyüddin’in örgütün başına geçmesi düşünülüyordu. Ancak Safiyüddin, 4 Ekim’de yapılan başka bir İsrail saldırısında yaşamını yitirdi. 71 yaşındaki Kasım, Hizbullah’ın “iki numarası” olarak tanınıyor. 1991 yılında dönemin lideri Abbas el Musavi tarafından örgütün başkan yardımcılığına atanan Kasım, 1992 yılından beri Nasrallah’ın yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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