Kasımpaşa Burak Yılmaz’ı Teknik Direktör Yaptı

KASIMPAŞA’DA TEKNİK DİREKTÖR ÖZELİĞİ BURAK YILMAZ’A EMANET

Kasımpaşa, Süper Lig’de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ın atandığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, “Kasımpaşa’mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı.

DÜNGEYİ SAĞLAMAK İÇİN DEĞİŞİM GEREKEN BİR KONUDUR

Daha önceki teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kasımpaşa, Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor’u 5-4 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte ligdeki puan durumu 25 puan ve averajla 12. sıraya yükselmelerini sağladı.

Burak Yılmaz, hocalık kariyerine Şenol Güneş’in yanında başlayarak, Güneş’in takımda bulunmadığı dönemde Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Yılmaz, Beşiktaş’ta 6 maçın ardından görevine son verilmişti. Ayrıca, Kayserispor’da da 21 maça çıkan Yılmaz, bu süreçte 0.90’lık bir ortalama tutturmuştu. Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü olarak bu deneyimlerini sahaya yansıtması bekleniyor.