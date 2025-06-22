Kasımpaşa’da Beklenmedik Ayrılık! Burak Yılmaz Ayrıldı

BEKLENMEDİK AYRILIK

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da aniden bir ayrılık gerçekleşti. Kulüp, yakın zamanda devam edeceğini duyurduğu teknik direktör Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Burak Yılmaz açıklamasında, “Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum.” sözlerini kullandı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa, 14 Haziran’da yaptığı bir duyuruda gelecek sezonun teknik direktörü olarak Burak Yılmaz’ı belirlediğini bildirmiş ve “Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız.” açıklamalarına yer vermişti. Ancak, genç teknik direktör ile Kasımpaşa’nın yolları ayrılma aşamasına geldi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kasımpaşa’nın başında 16 resmi maça çıkan 40 yaşındaki teknik direktör, bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile bir tablonun altına imza attı.