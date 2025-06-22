Spor

Kasımpaşa’da Beklenmedik Ayrılık! Burak Yılmaz Ayrıldı

kasimpasa-da-beklenmedik-ayrilik-burak-yilmaz-ayrildi

BEKLENMEDİK AYRILIK

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da aniden bir ayrılık gerçekleşti. Kulüp, yakın zamanda devam edeceğini duyurduğu teknik direktör Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Burak Yılmaz açıklamasında, “Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum.” sözlerini kullandı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa, 14 Haziran’da yaptığı bir duyuruda gelecek sezonun teknik direktörü olarak Burak Yılmaz’ı belirlediğini bildirmiş ve “Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız.” açıklamalarına yer vermişti. Ancak, genç teknik direktör ile Kasımpaşa’nın yolları ayrılma aşamasına geldi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kasımpaşa’nın başında 16 resmi maça çıkan 40 yaşındaki teknik direktör, bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile bir tablonun altına imza attı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Orta Doğu’daki Borsalar Düşüyor

Orta Doğu borsaları, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak düşüş yaşadı; özellikle Kuveyt ve Umman borsalarında kayıplar gözlemlendi.
Dünya

Abd’nin Saldırısına Türkiye’den Tepki!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik eylemlerinin Türkiye'de derin endişe yarattığını belirterek, bölgesel çatışmanın küresel bir boyuta taşınmaması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.