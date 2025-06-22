Kasımpaşa’da Beklenmedik Ayrılık Gerçekleşti

SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANDI

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da beklenmedik bir ayrılık meydana geldi. Kulüp, yakın zamanda yola devam edileceği açıklanan teknik direktör Burak Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Burak Yılmaz, açıklamasında, “Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum.” sözlerini kullandı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARDA DEVAM VURGUSU YAPILMIŞTI

Kasımpaşa, 14 Haziran’da yayımladığı bir açıklama ile gelecek sezon takımın başında Burak Yılmaz’ın olacağını belirtmişti ve “Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız.” ifadesine yer vermişti. Ancak genç teknik adam ve Kasımpaşa’nın yolları beklenmedik bir biçimde ayrıldı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, görev süresinde 16 resmi maça çıkarken, bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. 40 yaşındaki teknik adam, bu zorlu dönemde takımın performansında denge sağlamak için çaba gösterdi.