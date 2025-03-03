Kasımpaşa-Galatasaray 3-3’te Penaltı Polemiği

GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI ÜZERİNE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-3’lük bir gol yarışı yaşadı, fakat maç sonrasında tartışmalar sona ermedi. Sarı-Kırmızılı ekip, Victor Osimhen’in penaltısıyla öne geçti. Ancak Kasımpaşa’nın iki penaltı itirazı büyük bir tartışma yarattı. Son dakikada gelen bir penaltı, maçı eşitledi ve bu durum sosyal medyada “Hakem mi, VAR mı suçlu?” tartışmalarına yol açtı. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, tartışmalı pozisyonları masaya yatırdı.

MAÇIN BAŞLANGICINDAKİ PENALTILAR

8. dakika | Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon

Deniz Çoban: “Osimhen pozisyona hamle yapması gereği kaleciye geliyor ve kaleci topa ulaşamıyor. Bütün bedenini küçülterek Osimhen’e dokunmamaya çalışıyor. Dikkatsiz bir hamle ve penaltı olduğunu düşünüyorum. VAR müdahalesinde emin değilim.”

Bülent Yıldırım: “Sadece kalecinin eliyle yapmış olduğu gecikmiş hamle basit bir temasa sebep olsaydı VAR müdahalesini yanlış bulurdum. Bedeniyle rakibin sol bacağına düşüp dağıtıyor. Penaltı ve VAR müdahalesi doğru.”

Bahattin Duran: “Victor Osimhen hızlı bir oyuncu. Hızlı davranacak. Her iki oyuncunun da amacı topla oynamak. Kaleci kontrolsüz bir şekilde gelmiyor bence ama atletik özelliklerini ön plana çıkaran Osimhen önce geliyor ve topa dokunuyor. Kaleci her ne kadar ellerini ve vücudunu sakınmak istese de topa dokunmadıktan sonra dikkatsiz bir şekilde teması var. Sahada penaltı benim için ama bu pozisyonda VAR müdahalesini doğru bulmuyorum.”

KASIMPAŞA’NIN İKİNCİ PENALTISI İÇİN YAPILAN İTİRAZLAR

33. dakika | Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: “Ele gelip gelmediği konusunda Kasımpaşa’nın itirazı var.”

Bülent Yıldırım: “Ele gelmiyor, devam doğru.”

Bahattin Duran: “Devam kararı doğru. Top Sara’nın eline temas etmiyor.”

MAÇTAKİ DİĞER TARTIŞMALI ANLAR

36. dakika | Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: “Evet, futbol oyunu temas oyunudur. Her temas ihlal değildir. Bu temas çok küçük bir temas. Bir sonraki hamleyi etkileyecek bir temas değil. İsterse devam eder ve etkilenmez diye düşünüyorum. Teması hissedince kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Penaltı olmadığını düşünüyorum.”

Bülent Yıldırım: “Bu pozisyon benim için penaltı. Lemina rakibinin kramponunun altına vuruyor. Küçük bir temas ancak dikkatsiz bir temas. VAR’ın konusu değil. Galatasaray aleyhine penaltı verilmeliydi.”

Bahattin Duran: “Bu pozisyonda topu işaret ediyor. Topla net bir şekilde Kasımpaşalı futbolcu oynuyor. Lemina topla oynamasa bile Kasımpaşalı futbolcuya çok hafif bir teması var. Bu pozisyon benim için penaltı değil. Oyunun devam etmesi doğru.”