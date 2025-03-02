Kasımpaşa-Galatasaray Maçında Penaltı Tartışmaları

KASIMPAŞA – GALATASARAY MAÇINDA PENALTILAR GÜNDEM OLDU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray’ı evinde ağırladı. Hakem Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmadaki pozisyonlar, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

PENALTILAR VE HAKEM YORUMLARI

Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Osimhen, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis tarafından müdahaleye maruz kalıp yere düştü. VAR’ın devrede olmasıyla Galatasaray penaltıyı almaya hak kazandı. Hakem yorumcuları bu karar hakkında farklı görüşler sundu. Mark Clattenburg: “Penaltı kararı kesinlikle doğru!” derken, Ahmet Çakar: “Net bir penaltı!” ifadesini kullandı. Fırat Aydınus ise, “Osimhen’in kazandığı penaltıda kaleci ve Osimhen için ortak top söz konusu, Osimhen önceliği alıyor.” diyerek kararı destekledi.

Devamında 37. dakikada Kasımpaşalı bir oyuncu, Mario Lemina’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Kasımpaşa penaltı bekledi. Ancak VAR bu pozisyonda devreye girmeyince sosyal medyada karara tepkiler yükseldi. Ahmet Çakar: “Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyonda penaltı yok.” derken, Mark Clattenburg: “Hakemin devam kararı doğru.” şeklinde yorumda bulundu. Fırat Aydınus ise, “Ben Ouanes’in yerde kaldığı pozisyonda ben Ouanes önce topla oynuyor gibi görüyorum, hakem Lemina’nın bu temasını görse penaltıyı vermeliydi.” dedi.

Maçın 84. dakikasında, Galatasaray’dan Cuesta ile Kasımpaşa’dan Can Keleş arasında bir mücadele yaşandı. Can Keleş yerde kaldı, ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Arkasından VAR devreye girdi ve Cihan Aydın’ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.

Ahmet Çakar: “Cuesta’nın penaltı pozisyonu %100 hatalı bir karar. Önce Kasımpaşalı oyuncu Cuesta’yı çekiyor.” ifadelerini kullandı. Mark Clattenburg ise: “Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı pozisyonu doğru karar, oyuncu kaleciden önce topla buluşmasını engelliyor.” şeklinde değerlendirdi. Fırat Aydınus: “Penaltı net. Cuesta, Can Keleş’in sol eliyle sol bacağını, sağ eliyle formadan müdahale ediyor. Bu durumda VAR’ın da kanıtı var.” diyerek Cuesta’nın hareketini eleştirdi.