Kasımpaşa-Galatasaray Maçındaki Penaltı Tartışmaları

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Maçın hakemi Cihan Aydın’dı ve yaşanan tartışmalı pozisyonlar sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

PENALTILARIN BELİRLENMESİ VE HAKEM GÖRÜŞLERİ

Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray, Osimhen’in kaleci Gianniotis tarafından müdahale edilmesiyle penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrasında bu karar kesinleşti. Hakem yorumcuları ise durumu değerlendirdi. Mark Clattenburg, “Penaltı kararı kesinlikle doğru!” derken, Ahmet Çakar, “Net bir penaltı!” ifadesini kullandı. Fırat Aydınus ise, “GS’nin kazandığı penaltıda kaleci ve Osimhen için ortak top söz konusu, Osimhen önceliği alıyor, kaleci gecikiyor ve Osimhen’in sol bacağına temas ediyor.” şeklinde yorum yaptı.

KASIMPAŞA’YA VERİLMEYEN PENALTI VE TEPKİLER

Maçın 37. dakikasında Kasımpaşalı bir futbolcunun Mario Lemina’nın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından Kasımpaşa, penaltı bekledi. Ancak bu pozisyonda VAR devreye girmediği için sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. Ahmet Çakar, “Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyonda penaltı yok.” derken, Clattenburg, “Kasımpaşa’nın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğrudur.” dedi. Fırat Aydınus ise olay hakkında, “Ben Ouanes’in yerde kaldığı pozisyonda önce topla oynuyor gibi görüyorum, devamında Lemina’nın teması var. Bu pozisyona penaltı verilse kabul ederim.” şeklinde konuştu.

KASIMPAŞA’NIN KAZANDIĞI PENALTI POZİSYONU

Karşılaşmanın 84. dakikasında Kasımpaşa, Galatasaray’dan Cuesta ile Can Keleş arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. Bu pozisyon VAR incelemesiyle değerlendirildi ve hakem Cihan Aydın, monitörü izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Ahmet Çakar, “Cuesta’nın penaltı pozisyonu %100 hatalı bir karar. Önce Kasımpaşalı oyuncu Cuesta’yı çekiyor.” derken, Mark Clattenburg, “Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı pozisyonu doğru karar, oyuncu kaleciden önce topla buluşmasını engelliyor.” dedi. Fırat Aydınus; “Penaltı net. Cuesta, Can Keleş’in sol eliyle sol bacağını, sağ eliyle formadan; yani iki eliyle müdahalesi var. VAR’ın da kanıtı mevcut.” yorumunu yaptı.