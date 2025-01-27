Kasımpaşa, Hatayspor’u Konuk Edecek

KASIMPAŞA, ATAKAŞ HATAYSPOR’U AĞIRLAYACAK
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
KASIMPAŞA’NIN DURUMU
Sezonun kalan kısmında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile Kasımpaşa, toplamda 22 puana ulaşıyor.
ATAKAŞ HATAYSPOR’UN GÖRÜNMESİ
Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftayı 10 puanla kapatıyor. Mücadele, her iki takım için kritik öneme sahip.