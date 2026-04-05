Kasımpaşa Kalecisi Gianniotis Kaleden Kaleye Gol Attı

SÜPER LİG’DE ŞAŞIRTAN GOL

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Kayserispor’u ağırladı.

Küçük bir süprizle sonlanan mücadelede, izleyenleri heyecanlandıran bir gol gerçekleşti.

Kasımpaşa’nın kalecisi Andreas Gianniotis, kaleden kaleye bir gol atmayı başardı.

İLGİNÇ GOL ANLAMIŞ OLDU

Karşılaşmanın 66. dakikasında Kasımpaşa kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken, Gianniotis, ceza sahasının önünden uzaklaştırmak istediği topu rakip yarı alana gönderdi.

Sekerek yükselip hızlanan top, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit’in zamanlama hatasıyla aşırtma bir şekilde ağlarla buluştu.

GOL TARİHE GEÇTİ

Bu golle birlikte Gianniotis, kaleden kaleye gol atan kaleciler arasında kendine yer bulmuş oldu.

Gianniotis, böylece karşılaşmaya damga vurmuş oldu.

