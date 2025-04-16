Kasko Ve Trafik Sigortası Detayları Önemli

ABD’DE GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIK GÜNDEMDE

ABD’nin ithal araçlar için uyguladığı yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı, sadece araç fiyatlarını değil, aynı zamanda kasko ve trafik sigortası primlerini de artırdı. ABD’de parça fiyatlarının yükselmesiyle sigorta maliyetlerinde önemli artışlar bekleniyor. Peki, Türkiye’de durum nasıl?

TÜRKİYE’DE SIFIR ARAÇ FİYATLARI YÜKSELDİ

Türkiye’de en düşük sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’nin üzerine çıktı. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değerleri ile doğrudan bağlantılı olduğu için gözler sigorta şirketlerine çevrildi. Uzmanlar, Türkiye’de benzer bir fiyat artışının yaşanmasını beklemiyor.

KASKO FİYATLARINI ETKİLEYEN TEMEL UNSURLAR

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko fiyatlarını etkileyen üç temel faktörün araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru olduğunu belirtiyor. İthal parçalardaki artış, hasar sonrası onarım bedellerini artırarak sigorta primlerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca, ABD’nin yüksek vergi uygulaması sonrası, bazı otomotiv firmalarının Türkiye pazarına yönelmesi durumunda, araç ve parça fiyatlarında bir düşüş görülebilir. Bu durumun kasko ve trafik sigortası fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor.

KASKO YAPTIRMAK İÇİN UYGUN DÖNEM

Parça maliyetlerine rağmen, Türkiye’de şu an kasko fiyatları için kampanyalı bir dönem yaşanıyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini vurguluyor. Yeni araç sahiplerinin bu dönemi değerlendirmeleri gerekiyor.