Kastamonu’da Bayram Yolunda Kaza: 3 Yaralı

KAZADA YOLCULARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Dursun B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı ve şarampolde takla attı. Araç, taklalara attıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Kazada sürücü Dursun B. ile Melek Ş. ve Vasfiye B. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ekipler, yaralıları araçtan çıkardıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaralılardan Melek Ş. ile Vasfiye B.’nin hayati tehlikeleri bulunduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların, Ramazan Bayramı için İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine gitmekte olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.