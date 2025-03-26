Gündem

Kastamonu’da Bayram Yolunda Kaza: 3 Yaralı

kastamonu-da-bayram-yolunda-kaza-3-yarali

KAZADA YOLCULARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Dursun B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı ve şarampolde takla attı. Araç, taklalara attıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Kazada sürücü Dursun B. ile Melek Ş. ve Vasfiye B. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ekipler, yaralıları araçtan çıkardıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaralılardan Melek Ş. ile Vasfiye B.’nin hayati tehlikeleri bulunduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların, Ramazan Bayramı için İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine gitmekte olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bayram Yolunda Araç Kazası Yaşandı

İstanbul'dan Sinop'a giden hafif ticari araç, Ramazan Bayramı nedeniyle Araç ilçesinde şarampole devrildi. Olayda bulunan yolcuların durumu merak konusu oldu.
Gündem

Galaxy S25 Ikinci Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy S25 serisi için güvenlik iyileştirmeleri içeren ikinci yazılım güncellemesini Avrupa'da yayımladı. Güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını kapsıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.