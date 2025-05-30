kastamonu-da-heyelan-meydana-geldi

ULUSAL YOLDA HEYELAN SEBEBİYLE KAPANMA

Kastamonu ili Cide ve İnebolu ilçeleri arasındaki kara yolu, İlyasbey köyü bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapanan yolu tekrar kullanıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TOPRAK KÜTLESİ DENİZLE BİRLEŞİYOR

Yolda hala yer yer kaymalar yaşanırken, ekipler güvenli bir noktadan ulaşıma yeniden açmak için çaba gösteriyor. Heyelan sebebiyle kopan toprak kütlesinin ise Karadeniz ile birleştiği bildiriliyor.

ALTERNATİF ULAŞIM GÜZERGAHLARI DUYURULDU

Karayolları 15. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik, ekiplerin heyelan bölgesindeki çalışmalarını yerinde takip etti. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden sağlanmakta olup, büyük araçlar için alternatif güzergah Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolu üzerinden kullanılabilir” denildi.

MUHTARDAN AÇIKLAMALAR

Cide ile İnebolu arasında yolda yaklaşık 6 aydır Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğünü ifade eden İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, “Ekipler bizlere, bu yol bayrama kadar yapılacak dediler. Mevcut yol halen kayıyor ve sürekli kaymalar yaşanıyor. Küçük çaplı heyelanlar da gerçekleşti. Fakat ekiplerin özverili çalışmaları ile yol işlevsel hale getirilmişti. Dün akşam namazından sonra yolumuz tekrar kaymaya başladı” dedi. Muhtar, yolun mevcut kısmının yanı başından geçeceğini ve arazi sahibi ile izin aldıklarını belirtti. Ulaşımın şu anda köy içerisinden sağlandığını, ancak bu yolun randımanlı olmadığını da sözlerine ekledi.