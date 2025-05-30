Kastamonu’da Heyelan Oldu, Yol Kapatıldı

ULAŞIMA KAPANAN YOLDA HEYELAN OLAYI

Kastamonu’nun Cide ve İnebolu ilçelerini bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalarını başlattı.

TOPRAK KÜTLELERİ KARADENİZ’E DÜŞTÜ

Yolda yer yer kaymalar devam ederken ekipler, güvenli bir noktadan ulaşıma açabilmek için mücadele ediyor. Heyelan nedeniyle kopan toprak kütlesinin de Karadeniz ile birleştiği görülüyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Ekiplerin heyelan bölgesindeki çalışmalarını, Karayolları 15. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik yerinde inceledi. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, “Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Cide-İnebolu arasında, yolun yaklaşık 6 aydır Karayolları ekipleri tarafından yapıldığını belirten İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, “Ekipler yaptıkları zaman bu yol kaydı, sürekli kayıyor. Küçük çaplı heyelanlar yaşandı. Yolumuzu ekipler işler hale getirmişti. Fakat dün akşam namazından sonra bu yolumuz yine kaymaya başladı. Ekipler çalışıyor, yolumuzu bayrama kadar yapacaklarını söylüyorlar” dedi. Mevcut yolun yanında yeni bir yol açabilmek için arazi sahibiyle görüştüklerini belirten Sevinç, “Ulaşım şu an köyün içinden sağlanıyor. Ancak bu yol çok da randımanlı değil” dedi.