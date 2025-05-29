Kastamonu’da Sağanak Yağış Etkili oldu

KASTAMONU’DA YAĞIŞIN ETKİLERİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bölgedeki sanayi faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen su baskınları, fabrikaların kapanmasına neden oldu.

FABRİKALARDA SU BASKINLARI YAŞANIYOR

Yollarda biriken sular, pek çok fabrikada su baskınları oluşturdu. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrikalardaki ve yollardaki suyun tahliyesi için hızla çalışmalar başlattı. Yağışın etkileri, sanayi bölgesindeki işletmelerin üretimini durdurmasına yol açtı. Özellikle bir tekstil fabrikasında su seviyesi yaklaşık 30 santimetreyi buldu ve çalışanlar, ürünlerin su baskınından korunması için çaba sarf ediyor.