Kastamonu’da Yangınla Cansız Beden Bulundu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kastamonu merkez Esentepe Mahallesi’nde Turgut Çelik’e ait olan tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

CANSIZ BEDENİNİN TANIMI

Yangının ardından yapılan araştırmada itfaiye ekipleri evde bir ceset buldu. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Bulunan cesedin evin sahibi Turgut Çelik’e ait olduğu belirlendi. Turgut Çelik’in cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Çelik’in yaklaşık bir ay önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden emekli olduğu, zaman zaman Esentepe Mahallesi’ndeki evine vakit geçirmek amacıyla geldiği öğrenildi.