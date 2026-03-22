Katar’da Gerçekleşen Helikopter Kazasında Şehitler Var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten bir helikopterin kaza sonucu denize düştüğünü, bu talihsiz olayda 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk personeller için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.