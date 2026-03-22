Katar’da Helikopter Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

KATAR’DA HELİKOPTER KAZASI: 6 ÖLÜ, 1 KAYIP

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah ülkenin kara sularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, arama çalışmaları devam ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya karışan helikopterde 1 Türk askeri ile 2 ASELSAN çalışanının da bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.” denildi.

KAZANIN DETAYLARI

Açıklamada, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, 21 Mart akşamı teknik bir arıza nedeniyle kaza kırım geçirdiği ifade edildi. Hemen başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda helikopterin enkazına ve kayıpların naaşlarına ulaşma başarıldı. Kazada, dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli ile birlikte bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve iki ASELSAN teknisyeni hayatını kaybetti. Kaza kırımının kesin nedeni, Katar makamlarınca yapılacak incelemelerle belirlenecek.

BİRLİK VE DESTEK MESAJI

Bakanlık, kazada yaşamını yitiren tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve Türk milletine baş sağlığı temennisinde bulundu.