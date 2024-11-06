Katar’da Referandum Sonuçları Açıklandı: Seçim Kaldırıldı!

REFERANDUM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Katar’da anayasa değişikliği amacıyla gerçekleştirilen referandumda oyların yüzde 90,6’sı “evet” olarak belirlendi. Bu sonuçla birlikte ülkede artık seçim yapılmayacak. İçişleri Bakanı ve Genel Referandum Komitesi Başkanı Halife bin Hamed Al Sani, Katar Televizyonu’nda referandum sonuçlarını duyurdu. Al Sani, referanduma katılım oranının yüzde 84 olduğunu ve geçerli oyların yüzde 90,6’sının anayasa değişikliklerini desteklediğini açıkladı.

KATAR EMİRİNDEN AÇIKLAMA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün referanduma katılarak anayasa değişikliklerine ‘evet’ oyu veren Katarlılar, geçmişten gelen birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin meyvelerini kutladılar. Birlik ve adalet gibi değerlerimizi koruyacak ve onlara sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

BAŞBAKAN’DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Liderlik ile halk arasındaki güçlü bağı ve yönetici ile halk arasındaki sevgi ve güveni yansıtan bu referandumun başarısından dolayı Sayın Emirimi ve Katar halkını tebrik ediyorum. Referandum, sadakat ve aidiyet ruhunu gözler önüne serdi; Yüce Emir’e, vefalı halkımıza ve aziz vatanımıza, anayasaya sözde ve eylemde sadık kalma taahhüdümüzü yineliyoruz,” diye belirtti.

SEÇİM YAPILMAYACAK

Katar’da gerçekleştirilen referandum sonucunda, “seçimlerin yapılmaması” yönündeki karar, yüzde 90 “evet” oyu ile onaylandı. Bundan böyle ülkede seçim yapılmayacak.