Katar’daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlar Açıklandı

katar-daki-helikopter-kazasinda-sehit-olanlar-aciklandi

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde bulunan bir helikopterin kaza yaparak deniz yoluna düştüğünü bildirdi. Kazada 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğu aktarıldı. Bakanlık, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN çalışanları Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı, şehitler için bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, paylaşımında “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Yayman’dan CHP’ye Sert Eleştiriler ve Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'daki bayramlaşma etkinliğinde deprem sonrası yapılan çalışmaları ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Bakan Gürlek’ten Fatih’teki Bina Çökmesi Açıklaması

İstanbul'un Fatih ilçesindeki patlama sonrası iki bina çökmüş, Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.
Katar’da Gerçekleşen Helikopter Kazasında Şehitler Var

CHP lideri Özgür Özel, Katar'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 3 personel için taziye mesajı yayımladı.
Fransa U21 Kadrosunda Sidiki Cherif Krizi

Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif, Fransa U21 Milli Takımı'na davet edildi ancak vatandaşlık işlemleri tamamlanmadığı için kampa katılamayacak. Bu durum sıkıntılara yol açtı.
İlber Ortaylı’nın Son Programı Yayınlandı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son katıldığı programda hasta ve yorgun bir görüntüyle "Titriyorum, geçecek ama nasıl bilemiyorum" sözleri dinleyenleri üzdü.