Katar’daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlar Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde bulunan bir helikopterin kaza yaparak deniz yoluna düştüğünü bildirdi. Kazada 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğu aktarıldı. Bakanlık, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN çalışanları Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu açıkladı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı, şehitler için bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, paylaşımında “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.