Katar’daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlar İçin Taziye

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı çatısı altında eğitim faaliyetlerine katılan bir helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü duyurdu. Bu talihsiz durum sonucunda 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk personeller için başsağlığı dileklerini iletti. Özel, mesajında, “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde ifadeler kullandı.