Katar, Doğalgaz Krizi İçin Uyarıda Bulundu

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONRASI KRİZ GÖRÜŞMELERİ

İsrail’in İran’ın dev doğalgaz sahasına gerçekleştirdiği saldırıların ardından, bu sahayı İran ile paylaşan Katar, bu hafta enerji devleriyle kriz görüşmeleri yaptı. Reuters’a bilgi veren bir endüstri kaynağı ve bölgedeki bir diplomatın bildirdiğine göre, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve aynı zamanda ülkenin enerji bakanı olan Saad Al Kaabi, enerji şirketlerinden ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerine çatışmanın Katar’dan yapılan gaz ihracatını tehlikeye atması ve küresel gaz arzına yönelik tehdidin artması konusunda uyarılarda bulunmalarını istedi. Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) operasyonundaki herhangi bir kesinti, Doha’nın dünyanın en büyük doğalgaz rezervinden ihraç ettiği gazın yaklaşık %20’sinin etkileneceği anlamına geliyor.

SEVKİYATTA ŞU ANLIK SORUN YOK

Reuters’a konuşan bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası bir tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen farkında olmasını sağlıyor” şeklinde ifade etti. Aynı diplomat ayrıca, Kaabi’nin bu hafta Doha’da, QatarEnergy’nin North Field (Kuzey Sahası) genişletme projesinde yer alan şirketlerin bağlı olduğu ülkelerin büyükelçileriyle de bir araya geldiğini belirtti. Şu ana kadar sevkiyatlarda herhangi bir aksama olduğu bildirilmedi. ABD’li enerji devleri ExxonMobil ve ConocoPhillips ile İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda yaklaşık %82 oranında artırması beklenen genişleme projesinde pay sahibi konumundalar. Katar şu anda yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor.

İRAN’IN SALDIRILARI VE OLASI SONUÇLARI

Katar, İran’ın doğalgaz sahasına yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırılarını, QatarEnergy tesislerine yaklaşık 200 kilometre mesafede olmasına rağmen, “pervasız bir hamle” olarak adlandırmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle North Field’da küresel bir varlık söz konusudur” dedi. İsrail’in İran’daki gaz sahasına yönelik yeni saldırılarının, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanları riske atabileceği ve operasyonların durmasına yol açabileceği ifade edildi. Katar, İsrail’in İran’ın Buşehr nükleer santraline düzenleyebileceği bir saldırının da benzer sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Eğer Basra Körfezi sularında radyoaktif bir kirlilik oluşursa, büyük çoğunluğu açık denizde bulunan Katar sondaj platformlarına erişim sağlanamaz hale gelebilir. Ayrıca, bazı İranlı yetkililere göre Tahran Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini engellemeye çalışırsa, bu durum Katar’ın üretimini de olumsuz yönde etkileyebilir.

QATARENERGY’DEN TEDBİRLER

QatarEnergy, LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı dışına kalmaları ve sadece yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmeleri için talimat verdi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek kesintilerin en fazla Asya’daki alıcılara etki edeceği öngörülüyor. Bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargolarını çekebilmek adına fiyat tekliflerini artırıp, Avrupa’daki kullanıcılarla rekabet etmek zorunda kalabilirler. Reuters’ın değerlendirmelerine göre, LNG arzında yaşanacak aksaklıklara dair endişeler, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarını yükseltti. Cuma günü itibarı ile fiyatlar, milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara ulaşarak, geçtiğimiz haftaya göre %11’lik bir artış sergiledi.