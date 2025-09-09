Katar: Saldırıya Misilleme Hakkımız Saklı

İSRAİL’İN GAZZE’DE SOYKIRIM POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’de sürdürdüğü soykırım faaliyetlerinin yanı sıra diğer ülkelere yönelik saldırılarını da arttırıyor. Son olarak, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey isimlerinin toplandığı bir binaya hava saldırısı gerçekleştirildi. Hamas, bu saldırıda liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi. Ancak, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ile birlikte dört mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

KATAR BAŞBAKANI’NIN NET MESAJI

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, saldırıya karşı sert bir tepki göstererek, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir haydut ve devlet terörü uyguluyor. Saldırıya karşı yasal işlemleri başlatmak için bir hukuk ekibi oluşturduk. Katar’ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya asla göz yummayacağını ve bu alçakça saldırıya karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.

KATAR’DAN İDDİALARA YANIT

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in saldırısına dair, “Katar’ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı. El-Ensari, ABD’li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin, İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğini vurgulayarak bu durumu açıklığa kavuşturdu.