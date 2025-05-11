Katar, Trump’a Lüks Bir Jet Verecek

ORTADOĞU TURUNDAN ÖNCE YENİ İDDİA

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayan bir Ortadoğu turuna hazırlanıyor. Bu süreçte Trump hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ABC News’ün haberine göre, Trump yönetimi, muhtemelen Katar kraliyet ailesinden alınacak “Boeing 747-8” tipi lüks bir jumbo jet hediye olarak kabul edecek. Haberde, bu hediyenin yabancı bir hükümetten alınan “en değerli” hediye olabileceği vurgulanıyor. Bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, bu hediye Trump’ın Ortadoğu turu sırasında Katar’a yaptığı ziyarette açıklanacak.

BOEING İLE ANLAŞMA SÜRECİ

Bloomberg haber sitesinin bildirdiğine göre, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bu jumbo jetin “Air Force One” olarak kullanılacağı bilgisini paylaştı. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı henüz bu konuda yorum yapmadı; ayrıca Katar Büyükelçiliği de ABC’nin talebine yanıt vermedi. Trump, eski Air Force One uçağını değiştirmek için uzun zamandır yeni bir uçak arayışı içerisindeydi. İlk döneminde de iki yeni uçak için sipariş vermiş, ancak ABD merkezli Boeing firması uçakları teslim ederken “kronik gecikmeler” yaşanmıştı. Boeing, Air Force One’ın yeni versiyonunu 2027 yılına kadar teslim etmeyi teklif etti.

TRUMP’IN UÇAK İLGİSİ

Daha önce basında yer alan haberlere göre, Trump şubat ayında Katar’a ait bir Boeing uçağını Florida’da inceledi. Trump, o dönemde Boeing’den “memnun olmadığını” belirtti ve yönetiminin “başka bir şey” yapmayı düşündüğünü aktardı. Uçak gezisinin ardından, “Gidip bir uçak alabiliriz” şeklinde bir ifadede bulundu. İddialara göre, bu uçak, Katar kraliyet ailesinin en zengin üyelerinden Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından kullanılıyordu. ABC’ye göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington, eğer mülkiyet Trump’ın başkanlık kütüphanesine aktarılırsa, uçak bağışına “yasal olarak izin verilebileceğini” belirten bir analiz kaleme aldı.