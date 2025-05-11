Katar, Trump’a Lüks Jumbo Jet Hediye Edecek

TRUMP’IN ORTADOĞU TURU VE YENİ İDDİALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayan bir Ortadoğu turuna çıkma hazırlığı yapıyor. Ancak bu sırada Trump hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. ABC News’te yayımlanan habere göre, Trump yönetimi, muhtemelen Katar kraliyet ailesinden lüks bir “Boeing 747-8” tipi jumbo jeti hediye olarak kabul edecek. Haberde, bunun yabancı bir hükümetten alınan en değerli hediye olabileceği vurgulandı. Kaynaklara dayanarak verilen bilgide, bu özel armağan, Trump’ın Ortadoğu turu sırasında Katar’ı ziyaret ettiğinde duyurulacak.

BOEING UÇAĞININ KULLANIMI VE TESLİM TARİHİ

Bloomberg haber sitesine göre, konuya dair bilgisi olan kaynaklar, bu jumbo jetin “Air Force One” yani Trump’ın başkanlık uçağı olarak hizmet edeceğini belirtti. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı, ABC’nin yorum talebine henüz yanıt vermedi. Aynı şekilde, Katar Büyükelçiliği de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Trump, son zamanlarda eskiyen Air Force One’ı değiştirmek istiyordu. Bununla birlikte, ilk döneminde iki yeni uçak siparişi vermiş, ancak ABD merkezli Boeing şirketi bu uçakların tesliminde “kronik gecikmeler” yaşamıştı. Boeing, Air Force One’ın yeni versiyonunun 2027 yılına kadar teslim edileceğini öne sürdü.

TRUMP’IN UÇAK İNCELEMESİ VE PLANLARI

Daha önce basına yansıyan bilgilere göre, Trump’ın şubat ayında Katar’a ait bir Boeing uçağını Florida’da incelediği ifade edildi. Trump, o dönemde yaptığı açıklamalarda Boeing’den memnun olmadığını belirtmiş ve yönetimin başka seçenekleri değerlendirdiğini ifade etmişti. Uçak incelemesinin ardından, “Gidip bir uçak satın alabiliriz” şeklinde yorumda bulundu. İncelenen uçak, Katar kraliyet ailesinin en zengin bireylerinden Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından kullanılıyordu. ABC News’e göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington, uçağın mülkiyetinin Trump’ın başkanlık kütüphanesine devredilmesi durumunda bağışının yasal olarak mümkün olabileceğini belirten bir analiz yazdı.