Katar Uçağı, Trump İçin Hediye!

DÜNYA BASINI KATAR’IN PALANLARINI KONUŞUYOR

Dünya çapında medyada, Katar hükümetinin ABD’ye hediye etmeyi düşündüğü 400 milyon dolarlık bir jet üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. İddialara göre, Donald Trump yönetimi, Katar’dan Air Force One olarak kullanılabilecek bir Boeing 747 satın almak için başvuruda bulundu. Ancak bu iddialar, ABD Başkanı’nın Katar tarafından jetin bir “hediye” olarak teklif edildiği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

BOEING’DE SKANDAL VE GECİKME

Trump göreve geldiğinde, Boeing’in mevcut başkanlık uçaklarının yerini alacak olan yeni jetlerin en az 2 yıl daha teslim edilemeyeceği bilgisi ortaya çıktı. Fakat Trump yönetimi, alternatif bir yedek uçak talep ediyordu ve Hava Kuvvetleri de bu amaca yönelik farklı seçenekler üzerinde araştırma yapıyordu.

UYGUN UÇAKLARIN LİSTELENMESİ

Bu sürecin devamında, ABD Başkanı, Ortadoğu elçisi Steve Witkoff’tan uygun uçakları listelemesini istedi. Pentagon, Boeing ile ilk görüşmelerin ardından, Dünya genelindeki diğer Boeing müşterilerinden hangi uçakların kullanılabileceği konusunda bilgi sundu. Görüşmelere yakın bir kaynak, “Katar da müşterilerden biriydi” şeklinde bilgi verdi.

KATAR DA UÇAĞI SATMAYA İSTEKLİYDİ

Pentagon’un jeti satın almayı önerdiği ve Katar’ın da satmaya istekli olduğu bildirildi. Üçüncü bir kaynağın açıklamasına göre, Pentagon, Beyaz Saray’ın bu fikri desteklediğini öğrendikten sonra Katar ile müzakerelere başladı ve Witkoff da ilk görüşmeleri kolaylaştırdı.

TRUMP’IN “HEDİYE” VURGUSU

Trump, anlaşmayı Katar kraliyet ailesinin bir “jest” ya da “katkı” olarak sunduğunu ısrarla vurguladı. Sosyal medya platformu Truth Social’da “BU BİR HEDİYE, ÜCRETSİZ” ifadesini paylaştı. Hem Washington hem de Doha, eğer transfer gerçekleşirse bu işlemin Katar Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yasal bir çerçevede gerçekleştirileceğini yineledi. Trump, kendi partisinin eleştirisine maruz kalırken, Katar uçağın kişisel bir hediye olmadığı, “hükümetlerarası bir işlem” olduğunu ifade etti.

ABD BAŞKANI’NIN HEDİYE KABUL ETMESİ YASAK

Bu plan, ABD Anayasası’nın hükümet yetkililerinin “herhangi bir Kral, Prens veya yabancı devletten” hediye kabul etmesini yasaklayan maddesi nedeniyle önemli etik konuları gündeme getiriyor. ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Donald Trump’ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasını engellemek amacıyla yeni bir yasa tasarısı sundu.