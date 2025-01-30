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Kate Middleton’ın Kanserle Mücadelesi Bitti

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GEÇEN YILIN ZORLU SÜRECİ

Geçtiğimiz seneyi, Kate Middleton’ın kansere yakalanması ve zorlu tedavi süreciyle neredeyse bir kâbus gibi yaşayan Galler Prensi ve Prensesi, artık hastalığın geride kalmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Kate Middleton’ın kanserle olan mücadelesi, 2024 senesi boyunca kocası William ile olan aşklarını da zor bir sınavdan geçirmiş oldu. Dünyanın en tanınmış çiftlerinden biri olan ikili, aralarındaki güçlü bağı kanıtlayarak bu mücadeleden galip çıkmayı başardı.

AŞK HİKAYESİ HER ZAMAN GÜNDEMDEYDİ

Hastalığın süreci boyunca, hem Kate hem de William hakkındaki haberler hiç durmadan aktı. Ayrıca, bu büyük aşkın başladığı eski günler de sık sık hatırlanarak gündeme getirildi. Bu dönem boyunca, çiftin aşk hikayesi hep dillerden düşmedi ve destekleyici söylemlerle dolu bir atmosfer oluşturdu.

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