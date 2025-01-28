Katz’dan Hermon Dağı’na Ziyaret Açıklaması

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanlığı, Katz’ın Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgal edilen Hermon Dağı’na giderek askeri yetkililerle bir “değerlendirme toplantısı” gerçekleştirdiğini duyurdu. Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı’nda bulunan Golan Tepeleri’ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail’in kuzeyinde yaşayan halkı korumak amacıyla bulunduklarını belirterek, bu işgalin “süresiz” olduğuna değindi.

BÖLGESEL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Katz, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki “dost halklarla” bağlantı kuracağını ifade ediyor. Özellikle İsrail’deki Dürzi topluluğunun tarihten gelen yakın aile bağları olduğu büyük Dürzi topluluklarına odaklanacaklarını vurguluyor. Bu şekilde, bölgedeki ilişkilerini güçlendirmeyi planlıyor.