Katz, İran’a Saldırı Tehditlerinde Bulundu

Savunma Bakanı Katz, İran’ın misillemesi sonrasında Arad kentine yaptığı ziyarette Tahran yönetimine yönelik tehditlerde bulundu. “İran’ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek.” diyen Bakan Katz, ABD ile ortak düzenledikleri operasyonların ardından gerçekleşen İran’ın son saldırısına dikkat çekti.

İRAN’A SERT CEVAP TEHDİDİ

Katz, “Eğer bu devam ederse, İran’ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek.” sözleriyle İran’a yönelik sert bir yanıt verme kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, İran’ın yerleşimleri hedef aldığını ve bunun Tel Aviv yönetimi üzerinde iç kamuoyuna baskı kurmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

DİRİLİŞİN GÖRÜNTÜLERİ

ABD-İsrail ortak saldırılarına yanıt olarak İran’ın düzenlediği misillemede, önceki gece Arad kentine bir füzenin isabet ettiği bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin artış gösterebileceğini ortaya koyuyor.

Fenerbahçe Emre Mor ile Yolları Ayırıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Mor ile yeni bir anlaşma yapmayacak. Forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.
İran Ordusu F-15 Uçağını Düşürdü: Hava Saldırıları Artıyor

İran, ABD-İsrail çatışması esnasında güney bölgesinde bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Uçağın Hürmüz Adası yakınlarına düştüğü belirtilirken, konuya dair resmi yanıt henüz gelmedi.
Futbolcu Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Gelişmeler

İstanbul Ümraniye'deki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne dair soruşturmada gözaltı sayısı arttı. İddialara göre Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olayda rolü var.
Trump’tan İran Açıklaması Savaşın 23’üncü Günü Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların 23. gününde sosyal medya üzerinden, İran’ın "yok olduğunu" iddia etti. Savaşın etkileri tüm dünyada hissedilmeye devam ediyor.
Skriniar İçin Slovakya’dan Uyarı Geldi

Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı'na seçilmesi, Fenerbahçe'de endişelere yol açtı. Sakatıyla ilgili sağlık durumuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.