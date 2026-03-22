Katz, İran’a Saldırı Tehditlerinde Bulundu

Savunma Bakanı Katz, İran’ın misillemesi sonrasında Arad kentine yaptığı ziyarette Tahran yönetimine yönelik tehditlerde bulundu. “İran’ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek.” diyen Bakan Katz, ABD ile ortak düzenledikleri operasyonların ardından gerçekleşen İran’ın son saldırısına dikkat çekti.

İRAN’A SERT CEVAP TEHDİDİ

Katz, “Eğer bu devam ederse, İran’ı öyle sert vuracağız ki onlarca yıl geriye gidecek.” sözleriyle İran’a yönelik sert bir yanıt verme kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, İran’ın yerleşimleri hedef aldığını ve bunun Tel Aviv yönetimi üzerinde iç kamuoyuna baskı kurmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

DİRİLİŞİN GÖRÜNTÜLERİ

ABD-İsrail ortak saldırılarına yanıt olarak İran’ın düzenlediği misillemede, önceki gece Arad kentine bir füzenin isabet ettiği bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin artış gösterebileceğini ortaya koyuyor.